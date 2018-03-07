Дмитрий Маликов признался, что влюбился в будущую жену по фотографии в чужом альбоме

Дмитрий Маликов собирал стадионы, когда ему было всего 20, а свое сердце были готовы отдать ему самые красивые девушки страны. Однако певец и композитор не торопился связывать себя узами брака.

Из-за этого завершились нежные отношения Маликова с популярной в 1990-х годах солисткой группы "Мираж" Натальей Ветлицкой. Однако именно эта влюбленность, говорит Маликов, спасла его от распутного образа жизни и многочисленных соблазнов в виде красивых девушек, которые были готовы на все.

Вскоре после расставания с Натальей Ветлицкой, Дмитрий встретил главную женщину своей жизни.

Фотографию Елены он совершенно случайно увидел в гостях, и она его поразила с первого взгляда. Дмитрий попросил их познакомить. Знакомство состоялось в Лужниках во время концерта, а закончилась первая встреча в ресторане, пишет vesti.ru

После этого сначала Дмитрий Маликов уехал на гастроли, затем Елена отправилась за границу по делам. И только позже Дмитрий и Елена, наконец, сошлись и начали привыкать друг к другу.

Маликова не остановила ни разница в возрасте – супруга старше его на 7 лет, ни ребенок Елены от первого брака.

Сегодня они живут душа в душу, а одна из самых популярных песен Дмитрия Маликова ("Ты одна, ты такая") посвящена именно Елене. Дочь Стефания – гордость отца и матери, а совсем недавно, 24 января, у пары родился сын.

Певец признается, что сейчас он испытывает "абсолютное счастье", поскольку всегда мечтал о сыне. По его словам, есть огромная разница между воспитанием сына и дочери.

Возможно, это желание – воспитывать сына – связано с собственной биографией Дмитрия. Ведь его отец – основатель популярного в СССР ВИА "Самоцветы", народный артист РФ Юрий Маликов – в юные годы Дмитрия постоянно был на гастролях и не имел достаточно времени, чтобы посвящать себя сыну.

Теперь, говорит певец, у него все более упорядоченно, спокойнее, и есть время и возможность сосредоточиться на главном – на ребенке.

О том, как Борис Корчевников помогал выбирать имя сыну певца, какими цветами и почему Стефания украсила комнату новорожденного брата, и как в молодые годы Дмитрий поддержал отца, когда популярность "Самоцветов" пошла на спад", — в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".