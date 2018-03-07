На молдавких микроавтобусах перевозили иракских и иранских мигрантов в Европу

Молдавские микроавтобусы использовались для перевозки иракских и иранских мигрантов. Незаконные действия были пресечены румынскими и болгарскими таможенниками.

На румынском пограничном пункте “Негру Водэ” уезда Констанца в ходе специального рейда особой проверке были подвергнуты микроавтобусы с молдавскими номерами и с гражданами Молдовы за рулем, которые осуществляли рейсы Турция – Греция – Болгария – Румыния – Молдова.

В итоге в пяти транспортных средствах были обнаружены 13 человек, являющихся гражданами Ирака и Ирана: 7 мужчин, 5 женщин и один несовершеннолетний. Люди были спрятаны под сиденьями и в отделениях для грузов.

Согласно предварительным результатам расследования, иранцы и иракцы оказались беженцами, стремившимися попасть в западноевропейскую страну. Дело было передано болгарским таможенникам, пишет aif.md.