Этичное "мясо из пробирки" начнут поставлять в рестораны

Представитель американской компании Just Джон Тетрик, которая занимается выращиванием этичного мяса из стволовых клеток животных, говорит, что этот инновационный продукт может появиться в ресторанах США и стран Азии уже в 2018 году. Новый вид мяса будет стерильным и безвредным для экологии, сообщает CNN.

Процесс лабораторного выращивания мяса из стволовых клеток животных занимает девять недель.

Первый гамбургер, сделанный таким образом, был произведен в 2013 году сотрудниками голладнского стартапа Mosa Meats. Cебестоимость сэндвича составила фантастическую сумму – 330 тысяч долларов. Впрочем, эксперты предрекают скорое подешевение инновационного продукта. По их словам, скоро он будет стоить 11 долларов.

Плюсов у такого мяса много – оно не содержит переносчиков заболеваний, а также экологически чисто. Согласно данным ООН, на домашний скот приходится 18 процентов от мировых парниковых газов — больше, чем от всего транспорта.

Как сообщает vesti.ru, Билл Гейтс и Ричард Брэнсон инвестировали в производство "пробирочного" мяса 17 миллионов долларов.

Некоторые эксперты говорят, что разработка санитарных норм для поставок "чистого" мяса займет время, поэтому реальные сроки его поставки в рестораны – от одного до трех лет.