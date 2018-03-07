В Молдове подорожают бензин и дизтопливо

Бензин и дизельное топливо дорожают. Новые максимальные цена на ближайшие две недели установили Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Литр бензина станет дороже на 13 банов, его можно будет купить не более чем за 17 леев 80 банов. На 27 банов больше будет стоит солярка. Ее максимальная цена будет составлять 15 леев 86 банов за литр.

Ценники на автозаправках сменят этой ночью. АЗС не могут продавать топливо дороже установленного НАРЭ максимума. Его определяют, учитывая котировки горючего на международных рынках.







