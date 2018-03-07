Габриела Фиря: Мы готовы поделиться опытом Бухареста относительно парковок, системы светофоров и эффективного использования общественных средств

Связи и конкретные проекты сотрудничества между градоначальниками двух столиц- Молдовы и Румынии- обсуждались главами администраций двух городов. Габриела Фиря- генеральный примар Бухареста - прибыла сегодня с официальным визитом в Кишинев по приглашению своей коллеги Сильвии Раду.

Оба примара обсудили эффективность расходования средств муниципалитетов, а также способы сохранения архитектурного наследия. Бухарестский гость заявила, что готова поделиться опытом румынской столицы в том, что касается проектов по модернизации и оцифровке общественных услуг, таких как парковки.

В то же время, особое внимание было уделено способам восстановления архитектурного наследия. „Мы хотим сотрудничества в том, что касается восстановления городской среды, как в Бухаресте, так Кишиневе. Необходимо развитие в том же направлении, что и в Праге, Вене, Лондоне, где смогли сохранить культурное наследие.

Мы начали несколько проектов в столице Румынии и Сильвия Раду очень заинтересована в сохранении исторических зданий, старого города и хочет познакомиться с опытом Бухареста. Технические группы будут встречаться уже в ближайшее время, - сообщила примар Бухареста.

В свою очередь С. Раду рассказала о планах по реализации соглашения, подписанного в Бухаресте и качающегося развития столицы с помощью Бухареста.

„Речь идет о протоколе, который содержит конкретные действия - не только в области культуры, но в таких важных сферах как образование и здравоохранение. Поэтому я думаю, что визит в Кишинев является шагом вперед в деле развития отношений с Бухарестом и началом обратного отсчета проектов, которые будут внедряться”, отметила и.о. мэра Сильвия Раду. Среди проектов числится ремонт отделения в больнице nr. 1. Кроме того, кишиневские врачи могут отправится на стажировку в Бухарест. В нынешнем году в Кишиневе и Бухаресте пройдут спектакли театров обоих стран, а Митрополии в Бухаресте подарит муниципальной библиотеке „Bogdan Petriceicu Hașdeu” 20 тыс. книг. Румынские партнеры будут финансово способствовать и ремонту лицея „Mihai Eminescu”. В свою очередь кишиневский муниципалитет предоставить 500 мест в летних лагерях отдыха румынским школьникам.