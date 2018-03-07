В центре Киева зарезали мужчину

В центре Киева на улице Лютеранской неизвестный напал с ножом на мужчину, раненый скончался в карете скорой помощи. Об этом во вторник, 6 марта, сообщают Вартові Еспресо.

По предварительной информации, мужчина подходил к припаркованному авто, когда на него совершили нападение, ранив ножом. Пострадавший потерял много крови.

Его забрали на машине скорой помощи, однако он скончался, не доехав до больницы.

Правоохранители разыскивают злоумышленника.