Убийца, скрывавшийся 33 года, попался на нарушении ПДД

Испанская полиция практически случайно задержала гражданина Италии, которого больше чем тридцать лет разыскивали за убийство, поймав его на непристёгнутом ремне безопасности в машине, сообщает газета ABC.

По версии следствия, 70-летний мужчина в 1985 году совершил убийство с отягчающими обстоятельствами в Италии, он был объявлен в розыск.

Как сообщает издание, дорожная полиция проводила обычные проверки в самом центре испанской столицы на улице Гран Виа. Водитель и пассажиры одной из машин — двое взрослых и ребенок — не были пристегнуты, что послужило основанием для того, чтобы ее остановить. Когда полиция попросила 70-летнего водителя предъявить документы, он стал заметно нервничать. Документы — удостоверение личности и водительские права – были итальянскими, однако при проверке полицейские установили, что они поддельные, пишет РИА Новости

В результате этой проверки выяснилось, что испанской полиции удалось задержать человека, который скрывался от итальянского правосудия с середины 1980х, и был объявлен в международный розыск.





