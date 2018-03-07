Некоторые штаммы пневмококка, присутствующие в больницах США, стали неуязвимыми для действия колистина, одного из "антибиотиков последней надежды", что сделает пневмонию смертельно опасной болезнью в ближайшем будущем, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале mBio.
"Это очень тревожное открытие, так как пневмококки гораздо чаще вызывают инфекции, чем другие бактерии. Важно понимать, что в данном случае они были неуязвимы и для действия карбапенема, другого антибиотика "последней надежды". При развитии реальной болезни это заставило бы врачей использовать колистин для борьбы с инфекцией. Мы раньше никогда не находили в США пневмококков подобного рода", — рассказывает Дэвид Вайсс (David Weiss) из университета Эмори в Атланте (США).
В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".
Большая часть этих "супербактерий" пока не является полностью неуязвимой для действия лекарств – почти всех из них можно уничтожить, используя так называемые "антибиотики последней надежды", относительно новые препараты, которые применяются только в медицинских целях и только при лечении самых серьезных инфекций. Таким образом ученые пытаются "продлить жизнь" подобным препаратам и оттянуть тот момент, когда микробы станут стойкими к их действию, пишет РИА Новости
Вайсс и его коллеги открыли крайне опасный штамм пневмококка, неуязвимый к действию сразу двух "антибиотиков последней надежды", изучая образцы микробов, собранные в больницах Атланты при лечении особо тяжелых случаев пневмонии.
Проблема усугубляется тем, что сегодня у медиков нет инструментов и методик, которые позволяли бы им быстро находить подобных "супербактерий" внутри тела пациента. По этой причине попытка вылечить их носителей при помощи колистина, скорее всего, закончится гибелью больного, как и в случае с мышами, заключают исследователи.
Наблюдая за реакцией колоний этих бактерий на колистин, карбапенемы и ряд других антибиотиков, ученые изначально посчитали, что все эти микробы были стойки к действию двух последних классов лекарств, но не имели защиты от первого препарата.
Наличие подобной "скрытой" неуязвимости к колистину, по словам медиков, может быть еще более опасной угрозой для здоровья пациента, чем явная стойкость микробов к антибиотикам. Когда ученые заразили такими микробами мышей и попытались вылечить их при помощи колистина, все животные погибли через 20-25 часов после заражения, несмотря на все попытки спасти их жизнь.
Проблема усугубляется тем, что сегодня у медиков нет инструментов и методик, которые позволяли бы им быстро находить подобных "супербактерий" внутри тела пациента. По этой причине попытка вылечить их носителей при помощи колистина, скорее всего, закончится гибелью больного, как и в случае с мышами, заключают исследователи.
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журналист