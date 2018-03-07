Толпа снесла памятник Ленину в Индии

В Индии неизвестные снесли памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Белония в штате Трипура на востоке страны. Группа мужчин пригнала бульдозер и с его помощью демонтировала скульптуру. Отмечается, что их действия были незаконными, пишет РИА Новости

На ролике, опубликованном в Twitter издания ANI, видно, как толпа людей в шафрановых рубашках выкрикивала фразу, выражающую почтение к матери-земле Индии.







