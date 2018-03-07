В Риге обрушился знаменитый Вантовый мост. Фото

В Риге значительные повреждения получил знаменитый Вантовый мост. Из-за мороза от лестницы отделился и упал удерживающий боковые перила ступенек железобетонный блок.

Это произошло днем 5 марта, и пока официальное заключение Бюро стройконтроля еще не получено. Однако эксперты предполагают, что мост, возможно, будет закрыт, сообщает латвийский портал Delfi.

Движение пешеходов по Вантовому мосту будет направлено по эстакаде правого берега, а движение под ним частично ограничат.

Вантовый мост был возведен в столице Латвии в 1981 году, когда она еще входила в состав СССР.