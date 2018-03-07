Начальник колонии обустроил заключенному VIP-камеру и водил ему проституток

Суд приговорил к трем годам и трем месяцам заключения бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Саратовской области Радика Батраева, который обустроил заключенному VIP-камеру в колонии. Об этом во вторник, 6 марта, сообщило региональное управление СК.

Подсудимый был признан виновным в получении взяток на общую сумму в 100 тысяч рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, он оштрафован на 429 тысяч рублей.

В декабре 2014 года Батраев был начальником колонии в Саратовской области. Как установил суд, он предоставил осужденному за особо тяжкие преступления ряд привилегий: проживание в отдельном помещении колонии с домашним кинотеатром, постоянное пользование мобильным телефоном, свидания с женщинами, оказывающими интимные услуги, свободное перемещение по территории исправительного учреждения, возможность носить одежду и обувь неустановленного образца, а также неявки на проверку осужденных, пишет lenta.ru

За эти блага заключенный заплатил начальнику колонии 50 тысяч рублей, а также подарил дополнительное оборудование для личного автомобиля Батраева на 50 тысяч рублей.

Сотрудник УФСИН свою вину не признал, от дачи показаний отказался.

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