Итальянские архитекторы обнаружили при строительстве одной из станций римского метро виллу II века. Она могла принадлежать одному из генералов императора Адриана. В здании было 14 комнат, его площадь превышала 300 квадратных метров, сообщает The History Blog.
Древнюю виллу обнаружили на станции "Амба-Арадам", на глубине 12 метров. Открытие было сделано при строительстве линии С, ведущей из центра Рима на восток.
Полы в особняке были выложены плитами с черно-белой мозаикой, а на стенах красовались фрески и мраморная плитка. В центре постройки, судя по всему, располагался фонтан.
В 2014 году в ходе стройки на площади Венеции были найдены руины атенея, высшего учебного заведения, основанного императором Адрианом, пишет vesti.ru
После этого при строительстве одной из центральных станция "Амба Арадам" были найдены бараки преторианской гвардии II века.
Комментарии
- Найден способ предотвратить смерть мозга
- Ученые: пневмония стала неуязвимой для "антибиотика последней надежды"
- Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США
- В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет
- Ученые назвали новую опасность соли
- На картах Google обнаружили обломки неопознанного космического корабля
- NASA показало впечатляющее фото Юпитера
- Прогулки предотвращают сердечную недостаточность у женщин
- Стивен Хокинг: Я знаю, что было до Большого Взрыва
- Учёные выяснили, зачем кошки "мнут" человека лапками перед сном
- Вячеслав Ионицэ: Молдова должна развивать новые финансовые инструменты
- ЕС угрожает ввести пошлины на американские джинсы и бурбон
- Forbes назвал самых богатых людей мира
- Американец в бронежилете попросил выстрелить в него и умер
- Французская фирма будет выпускать талоны на питание в Молдове
- Американец в бронежилете попросил выстрелить в него и умер
- Начальник колонии обустроил заключенному VIP-камеру и водил ему проституток
- Отец отрубил сыну руку, пытаясь "излечить" его от порнозависимости
- Жительница Гагаузии и ее приятель насмерть забили мужчину, а тело попытались скормить собакам
- Ребенок заблокировал iPhone матери на 47 лет
- Сергей Пчела: Я познакомился с Ренато Усатым в 1997 году, когда он был членом преступной группировки
- Коляску затянуло, лифт пошел вверх: подробности гибели матери и ребенка в Крыму
- В Одессе неизвестный обезглавил молодую женщину
- Смертельная авария в Румынии с участием микроавтобуса из Молдовы
- Родственники Фриске отбирают у Шепелева дом, купленный на деньги певицы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист