Молдова и Китай начали переговоры по разработке соглашения о свободной торговле

Первый раунд переговоров по разработке и подписанию Соглашения о свободной торговле между Молдовой и Китаем стартовал в Кишиневе.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве экономики и инфраструктуры, в команде переговорщиков РМ - представители целого ряда министерств и ведомств во главе с госсекретарем Юлианой Дрэгэлин.



Она говорит, что соглашение позволит укрепить торгово-экономические отношения между двумя странами, упростить доступ на китайский рынок молдавской продукции, привлечет китайские инвестиции в молдавскую экономику.



В ходе переговоров обсуждаются юридические аспекты документа, области применения, технические барьеры, таможенное администрирование, конкуренция, меры по фитосанитарии.



Подписание соглашения входит в число задач, обозначенных в Национальной стратегии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Ранее стороны провели технико-экономическое обоснование проекта. По оценкам молдавских экспертов, поставки товаров РМ в КНР в случае свободной торговли смогут увеличиться на 39,85%, а ВВП может вырасти на 0,42%.



Справка "ИНФОТАГ": В Молдове действуют 84 компании с китайским капиталом. В 2017 г. молдавский экспорт в Китай вырос на 30,9% - до $19 млн., а импорт - на 28,3% - до $505,3 млн.