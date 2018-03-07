Министр иностранных дел Венгрии прибудет с официальным визитом в Молдову

По инициативе министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновского, 7 марта нынешнего года с официальным визитом в Республике Молдова будет находиться министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. В ходе визита министры подпишут Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды.

В ходе встреч, которые состоятся в Кишинэу с высшим руководством Молдовы, будут рассмотрены аспекты двустороннего сотрудничества между Молдовой и Венгрией и их углубления через различные совместные проекты, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Как сообщает МОЛДПРЕС, собеседники обсудят и вопросы, связанные с реализацией Республикой Молдова Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, вклад и роль нашей страны в рамках Восточного партнерства, и др.

Министр Тудор Ульяновски и Петер Сийярто проведут совместную пресс-конференцию, в ходе которой представят основные темы, которые обсуждались в рамках двустороннего сотрудничества.