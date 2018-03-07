Дорин Киртоакэ остается под судебным контролем еще на 30 суток

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ остается под судебным контролем еще на 30 суток.Такое решение принял сегодня суд.

«Судебный контроль был продлен. Это все. Больше ничего не сделано. Трата времени», – прокомментировал на выходе Киртоакэ.



Напомним, что бывший мэр Кишинева был отстранен от должности 28 июля 2017 года, после того как в середине мая его задержали по делу о платных парковках, пишет noi.md