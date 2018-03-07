Микроавтобус провалился под лед в Дубоссарском районе

У села Маловата ушел под лед микроавтобус Mersedes.

В Дубоссарском районе водитель решил пересечь на тяжелой машине Дубоссарского водохранилище для сокращения пути домой. Однако мужчина едва не погиб.

Лед под машиной разошелся на расстоянии нескольких метров от берега на отмели. Микроавтобус опустился на глубину в 1 метр. Водитель оказался в ледяной воде, но до берега он добрался самостоятельно, пишет noi.md

Машину пришлось вытаскивать добровольцам из числа местных жителей и команды спасателей. Водителем утонувшей машины оказался житель райцентра Кочиеры, с другого берега водохранилища.