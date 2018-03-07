Ребенок заблокировал iPhone матери на 47 лет

В Китае женщина пожаловалась на то, что ее iPhone заблокирован на 47 лет. Инцидент произошел после того, как она дала гаджет своему ребенку для просмотра познавательного видео. Причиной блокировки стал многократный ввод неправильного пароля. Об этом пишет The Metro.

"Я не смогу ждать целых 47 лет", - отмечает расстроенная женщина.

Издание сообщает, что в случае шестикратного введения неверного пароля iPhone выдает сообщение о том, что гаджет будет отключен на минуту. Позднее время блокировки увеличивается до 5, 15 и 60 минут и более.

Как пишет korrespondent.net, разблокировать устройство можно лишь путем полного сброса настроек до заводских.