Британская полиция рассказала о состоянии российского экс-шпиона

Сергей Скрипаль и его дочь, у которых диагностировано отравление неизвестным веществом, продолжают находиться в критическом состоянии. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкй на полицию британского Уилтшира.

Отмечается, что они оба остаются в отделении интенсивной терапии.

Как сообщается, несколько заведений в городе Солсбери, где нашли пострадавших, закрыли до выяснения обстоятельств.

"В рамках нашего расследования закрыт ряд заведений. В том числе ресторан Zizzi на улице Касл-стрит и паб The Bishop's Mill. В настоящее время мы не можем подтвердить, как долго продержится оцепление", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудников экстренных служб, которые приехали на вызов, касающийся отравления, позже также госпитализировали, пишет korrespondent.net

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990 и начале 2000 годов передавал Лондону данные о российских разведчиках, обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре. Также рядом без сознания обнаружили женщину, которая оказалась его дочерью.

Позже стало известно, что отравление экс-шпиона РФ будет расследовать Антитеррористическая полиция Великобритании.