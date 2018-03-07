В Киеве из грузовика на дорогу вывалилась груда металлических прутьев

Во вторник, 6 марта, на проезжую часть по улице Оросительной в Дарницком районе Киева вывались груда длинных металлических прутьев. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Отмечается, что прутья выпали из фуры, в которой были плохо закреплены.

"Кто-то на грузовике переоценил свои силы и плохо закрепил груз, в итоге на переезде на улице Оросительной всё повылетало", - отмечается в сообщении.

Как видно на видео, прутья загородили проезжую часть и их пришлось убирать с помощью спецтехники.