Германия предостерегает об угрозе терактов на ЧМ-2018 в России

Во время чемпионата мира по футболу в России есть серьезная угроза безопасности посетителей со стороны джихадистов. Об этом со ссылкой на конфиденциальный отчет Федерального ведомства по уголовным делам Германии, который есть у редакции, заявил немецкий ресурс Bild.

По мнению немецких спецслужб, правоохранителям стоит быть чрезвычайно бдительными, так как опасность терактов на мундиале исходит как от исламистских ячеек в самой России, так и российских террористов из сети Исламского государства в Сирии и Ираке, пишет korrespondent.net

У себя в интернет-каналах джихадисты распространяют коллажи, где "казнят" бразильца Неймара, аргентинца Месси и португальца Роналду.

Также в Bild добавили, что определенная угроза исходит и от агрессивной части российских фанатов, которые "склонны к насилию и расизму".

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 населенных пунктах России.