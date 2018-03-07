Зарегистрирован законопроект, предусматривающий правила проведения распродаж в магазинах

Либералы зарегистрировали в парламенте законопроект, предусматривающий чёткие правила объявления скидок и проведения распродаж в магазинах.

Авторы проекта ссылаются на жалобы граждан, которые заявили, что некоторые предприниматели в период скидок поднимают цены.



"К сожалению, нам поступило много жалоб на экономических агентов, которые вводят граждан в заблуждение. Документ вышел не слишком жёстким по сравнению с законами Евросоюза. Там эти правила строже", - сказала депутат ЛП Алина Зотя-Дурня.



Сами предприниматели инициативу депутатов поддерживают.



"Обычно у нас скидки на сезонную одежду, сейчас - на зимнюю и весеннюю коллекции. Мы сразу указываем первоначальную цену товара, и скидку на него. А в случае распродажи весь товар выставляем в зале", - отметила продавец-консультант Даниела Лупу.



Покупатели недовольны тем, как магазины проводят акции.



Ежегодно Агентство по защите прав потребителей получает по этому поводу сотни жалоб.



"Эта реклама - несправедливая коммерческая практика с целью привлечения большего числа покупателей. Жалоб очень много. У нас есть пробелы в законодательстве, их нужно устранить", - сказал замглавы Агентства по защите прав потребителей Вячеслав Чухрий.



В подобных случаях предусмотрено до 15 тысяч леев штрафа.





