Французская фирма будет выпускать талоны на питание в Молдове

В Кишинёве открылась первая компания, которая будет выпускать талоны на питание. Это филиал специализированной французской фирмы. Она находится на международном рынке более 25 лет и действует в 19 странах, в том числе во Франции, Турции и Болгарии. На открытии филиала присутствовал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Я знаю компании, которые хотели бы утвердить эти бонусы для своих сотрудников. У них будут талоны, и они не будут тратить деньги из зарплаты", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Фирма уже подписала контракты с более 600 партнёрами, в том числе столовыми, ресторанами и продуктовыми магазинами.



"Мы готовы предоставить талоны на питание любым компаниям, будь то частная фирма, или государственное предприятие. Мы хотим иметь широкую сеть, и работать по всей стране", - отметил директор компании Дмитрий Козмолич.



Закон о талонах на питание вступил в силу в конце января. Согласно документу, сотрудники компаний будут получать по талону за каждый день работы. Они смогут купить обед в столовой или ресторане, или приобрести продукты в магазинах-партнерах проекта. Стоимость одного талона 45 леев.



