Американец в бронежилете попросил выстрелить в него и умер

Техасец Джейсон Гриффин случайно застрелил приятеля, который примерил пуленепробиваемый жилет. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что во время вечеринки знакомый Гриффина надел пуленепробиваемый жилет и попросил выстрелить в него. Тот достал свой пистолет и выполнил просьбу.

Его девушка, которая была свидетелем происшествия, заявила, что он не знал, что оружие заряжено.

Пуля попала знакомому в грудь. Он вскрикнул, что ему больно, и упал. Гриффин сорвал с него пуленепробиваемый жилет и попытался помочь, а когда ничего не вышло, сбежал с вечеринки. Позднее он вернулся и сдался полиции, пишет korrespondent.net

Мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и совершении серьезного преступления при наличии оружия.