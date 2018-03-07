Forbes назвал самых богатых людей мира

Американский Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей по итогам прошлого года. Его лидером впервые стал владелец Amazon Джефф Безос, пишет издание.

Как отмечается, журнал оценил состояние Безоса в 112 млрд долларов, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов, на третьем - инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов.

В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины — Алиса Уолтон (оценка состояния $58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Как сообщает korrespondent.net, по итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило $1,2 трлн. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров в мире.

Минимальный взнос для членства в этом клубе 20 богатейших людей планеты — $39 млрд, что на 28% больше, чем в прошлом году.