ЕС угрожает ввести пошлины на американские джинсы и бурбон

Европейский союз планирует ввести пошлины на те американские товары, которые производятся в ключевых республиканских избирательных округах. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, этот шаг послужит ответом на намерение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

Если это случится, ЕС установит 25-процентную пошлину на такие американские товары, как мотоциклы, джинсы и бурбон на сумму €2,8 млрд ($3,5 млрд).

Намерение Трампа вызвало разногласия в его собственной партии, отмечает Bloomberg.

Предполагается, что Еврокомиссия обсудит ответные меры завтра, 7 марта. Помимо пошлины, ЕС намерен пожаловаться на Штаты в ВТО.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США предложило Трампу протекционистские меры, в рамках которых необходимо ввести 53% пошлину на импорт стали из 12 стран, пишет korrespondent.net

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войныиз-за возможности введения США новых пошлин.