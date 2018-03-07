Вячеслав Ионицэ: Молдова должна развивать новые финансовые инструменты

Молдова должна развивать трансграничные финансовые услуги, включая выход на международные рынки. Так считает эксперт Вячеслав Ионицэ.

Он обратил внимание, что за последние четыре года небанковский сектор вырос в два раза-с 8 до 16%.

“Пришло время сделать апдэйт финансовой системе. Необходимо развивать новые инструменты, муниципальные и корпоративные облигации”, написал Ионицэ в Facebook.

Эксперт считает, что листинг компаний из Молдовы на региональных биржах, например, в Бухаресте приведёт к развитию экономики через привлечение инвестиций.

Развитие финансовых услуг вписывается и в соглашение об ассоциации с ЕС.