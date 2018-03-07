В Киеве взорвали две гранаты, есть раненый

На Броварском проспекте в Киеве возле станции метро Лесная взорвались две гранаты, сообщает в ночь на 7 марта dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что по неустановленным причинам произошел конфликт, в результате которого неизвестные взорвали две гранаты и полностью сгорел автомобиль Toyota Camry с донецкими номерами.

В сообщении ресурса указано, что подозреваемые скрылись в направлении Броваров. Осколок гранаты ранил прохожего. Ему оказывают медицинскую помощь, пишет korrespondent.net

Движение в направлении Броваров перекрыто, полиция объявила "план перехват". Тип гранаты пока неизвестен. На месте работают правоохранители, взрывотехники и представители ГСЧС.