Майа Санду не спешит оказывать поддержку Андрею Настасе, платформа ДА теряет терпение

Платформа DA в гневе из-за решения Майи Санду провести внутренний опрос, прежде чем принять решение о поддержке Андрея Нэстасе. Решение лидера Партии «Действие и Солидарность» (PAS) Майи Санду провести внутренний опрос, прежде чем решить, оказывать ли поддержку председателю PPDA Андрею Нэстасе на досрочных выборах в Кишиневе, вызвало недовольство и критику в PPDA. Один из вице-председателей партии Александр Слусарь считает, что этот шаг Майи Санду безответственен.

В качестве примера он привел президентские выборы, а решение Нэстасе отозвать тогда свою кандидатуру в пользу Майи Санду квалифицировал как «политическую ответственность». Критические замечания были сделаны в социальной сети.«Я понял, что PAS проводит внутренний опрос, в письменном виде, по поводу возможности поддержать кандидата от Платформы DA на пост генерального примара Кишинева. Если осенью 2016 года Платформа DA организовала бы опрос всех членов по поводу участия в президентских выборах, то Андрей Нэстасе должен был бы участвовать в выборах одновременно с Майей Санду. Более того, если бы 14 октября 2016 года в начале заседания Национального политического совета Платформы DA был бы выставлен на голосование вопрос об отзыве кандидатуры г-на Нэстасе, то 2/3 членов проголосовали бы против. Однако, после почти четырех часов дискуссий и аргументов, в национальных интересах, 3/4 членов Совета приняли вопрос об отзыве кандидатуры лидера Платформы. Это называется политической ответственностью!», - написал Слусарь в Facebook.Александр Слусарь известен своими критическими заявлениями в адрес Майи Санду. В президентской предвыборной кампании он назвал ее «овцой», потому что она затянула процесс назначения единого кандидата от оппозиции на пост главы государства. Слусарь также несколько раз обвинял лидера PAS в том, что она является проектом Влада Плахотнюка.