Новое землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: десятки погибших

В океанском государстве Папуа-Новая Гвинея произошло новое мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 55 человек. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Anadolu.

Отмечается, что в этот раз магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов, пишет korrespondent.net

"Подземные толчки были зафиксированы в 112 километрах к юго-западу от города Поргера. Магнитуда землетрясения составила 6,7 и за ним последовали несколько афтершоков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате произошедшего 25 февраля в Папуа-Новой Гвинее землетрясения магнитудой 7,5 погибли 15 человек.

В следующие дни в Папуа-Новой Гвинее произошла еще серия подземных толчков.