Порноактриса подала в суд на Трампа

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 6 марта, пишет NBC News.

По ее словам, Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года, пишет korrespondent.net

Напомним, ранее адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, заявившей о вступлении в интимную связь с Трампом.