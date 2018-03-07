На автосалоне в Женеве был представлен самый мощный Renault Talisman версии S-Edition. Новинка оснащена 225-сильным турбомотором с 300 Нм крутящего момента. Об этом пишет Automotive World.
Мотор автомобиля работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
По части характеристик известно, что авто получит полноуправляемое шасси, светодиодные фары головного света, а также тонированные задние стекла и 19-дюймовые колесные диски.
Салон универсала отделан натуральной кожей черного цвета с красной строчкой. Цену автомобиля производитель пока не объявляет, пишет korrespondent.net
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День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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Активный, творческий день. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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журналист