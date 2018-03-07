Coca-Cola впервые в истории будет выпускать алкогольные напитки

За свою 125-летнюю историю компания Coca-Cola впервые возьмется за производство алкогольных напитков. Об этом в среду, 7 мата, сообщает Financial Times.

Нововведение пока что касается только японского рынка, где очень популярны слабоалкогольные напитки.

Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat.

Этот шаг в Coca-Cola называют "уникальным в истории компании". По мнению руководства японского подразделения Coca-Cola, он имеет смысл, учитывая то, насколько крупным является рынок "чжухай".

Тот факт, что компания намерена поэкспериментировать со слабоалкогольными напитками, стал известен из интервью президента японского подразделения Джорджа Гардуньо, опубликованного на сайте Coca-Cola.

Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты компания выпустит на рынок в 2018 году, Гардуньо заявил о намерении Coca-Cola попробовать в Японии силы в категории продуктов "чжухай" - "баночных напитков, содержащих алкоголь", в состав которых традиционно входят спиртной напиток сётю, газированная вода и ароматизаторы, пишет korrespondent.net

Согласно данным японского производителя алкоголя Suntory, темпы роста рынка "чжухай" с 2013 года составляют от 5% до 25% в год.

Содержание алкоголя в напитках "чжухай" обычно составляет от 3% до 8%, что делает их в этом плане альтернативой пиву. Кроме того, на рынке представлены сотни различных вкусов этих коктейлей, в связи с чем они популярны у женщин.