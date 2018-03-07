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Ученые: морской фауне грозит массовое вымирание
// фото: grist.org
12:10, 07 Mar 2018
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Ученые Университета Отаго выяснили, что глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде, что вызовет массовое вымирание морской фауны.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что геологи проанализировали содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии, возраст которых достигает около 100 миллионов лет. Это позволило оценить содержание кислорода в древних океанах, а также причины его истощения.

 Оказалось, что во время второго океанского аноксического события, произошедшего 94 миллиона лет назад, в океаны попадало большое количество соединений углерода, чему способствовало высокое содержание углекислого газа атмосферы.
 
По словам ученых, сейчас рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека происходит гораздо быстрее и степень дезоксигенации, характерная для мелового периода, будет достигнута через сотни тысяч, а не миллионы лет.
 
Уже сейчас в Мировом океане возникают мертвые зоны − области, где в воде содержится очень мало кислорода. Согласно результатам исследования экологов из Швеции и США, число мертвых зон в последние годы превысило четыре сотни, пишет korrespondent.net
Ранее более 15 тысяч ученых из 184 стран подписали Предупреждение человечеству, где среди главных угроз существованию всего живого на планете названо изменение климата.



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