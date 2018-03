Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что геологи проанализировали содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии, возраст которых достигает около 100 миллионов лет. Это позволило оценить содержание кислорода в древних океанах, а также причины его истощения.