Собчак и Жириновский вновь поссорились на дебатах

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский снова поругались в ходе дебатов на телеканале Россия 1.

Жириновский, в частности, назвал Собчак "девочкой с улицы", которая "ничем не управляла".

"При Брежневе вас бы уже загнали в психушку", − заявил лидер ЛДПР.

Собчак в ответ возмутилась и указала, что Жириновский "занимается клоунадой уже 25 лет".

"Вы просто хамите людям все время", − заключила она.

Напомним, во время записи предвыборных дебатов 28 февраля Жириновский грубо обругал Собчак, которая в ответ плеснула в него водой.

Позже на Собчак напал мужчина в центре Москвы в отместку за скандал с лидером ЛДПР.