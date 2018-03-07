Маршрутка столкнулась с грузовиком и загорелась

42-летний житель Единец, сев за руль микроавтобуса, почувствовал свободу на трассе, разогнал машину сверх разхрешенного лимита и пошел на обгон, но просчитался и столкнулся с грузовиком, доверху наполненным щебнем.

От удара самосвал выбросило на обочину, где он повалил электроопору. Оборванные провода дали искру - и маршрутка загорелась. На помощь бросились очевидцы.

"Я увидел уже когда провода лежали на машине, было короткое замыкание и маршрутка загорелась. Побежал к нему, вытащил за ноги, пришлось его освобождать, зажало".



Водителя микроавтобуса доставили в больницу в тяжелом состоянии - черепно-мозговая травма, множественные переломы. Врачи сдержанны в прогнозах.

"Он в отделении интенсивной терапии, состояние тяжелое, кома первой степени. Пока мы не можем его транспортировать, останется в отделении, что дальше решат специалисты исходя из его состояния", - сообщила глава приёмного покоя районной больницы Единец Алла Бостан.



По словам врачей, водитель грузовика не пострадал.

"Я поднимался, он ехал оттуда. Наверное, хорошая была скорость - врезался в меня, я даже не понял, что произошло".

По данным Национального Агенства по патрулированию с января по март в стране произошло 331 ДТП, 51 человек погиб, 371 ранен.





