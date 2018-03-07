Домашняя крыса воровала у хозяина деньги. ВИДЕО

Американцы застукали свою крысу за воровством денег. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На видео домашняя крыса пытается утащить в свою клетку двадцатидолларовые купюры, выложенные на диване. С ней сражается снимающий видео мужчина. Он просит грызуна отдать деньги, так как они нужны ему, чтобы заплатить за аренду квартиры.

Однако крыса не оставляет попыток украсть деньги и иногда даже хватает сразу две купюры. Наконец, мужчине надоедает борьба с грызуном. Ролик заканчивается очередной попыткой крысы украсть наличные.