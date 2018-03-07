У Волочковой нашли 25 квартир за 244 миллион рублей

Бывший помощник и водитель Анастасии Волочковой Александр Скиртач, который в настоящее время находится в столичном СИЗО по обвинению в мошенничестве с финансами балерины, рассказал журналистам о ее сказочном богатстве. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам Скиртача, в собственности Волочковой одна квартира в Москве, еще одна в Петербурге, загородный дом в Подмосковье и еще 22 квартиры в Астрахани. Журналисты оценивают стоимость имущества балерины в 244 млн рублей.

Квартиры в Астрахани, по информации издания, это инвестиции балерины в бизнес ее бывшего супруга Игоря Вдовина. Скиртач также обнародовал финансовое соглашение между Волочковой и предпринимателем от 2009 года. В нем Вдовин обязуется обеспечивать дочь балерины, в документе также обговариваются ежемесячные расходы семьи, пишет ren.tv.

Сама Волочкова не оспорила подлинность соглашения, но комментировать его отказалась.

"Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен. Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил", — сказала Анастасия.

Напомним, Скиртач был задержан в 2017 году, в отношении него возбуждено уголовное дело.







