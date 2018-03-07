Столичного жителя подозревают в контрабанде наркотиков

Прокуроры направили в суд дело 38-летнего жителя Кишинёва, обвиняемого в контрабанде гашиша.

По данным следствия, в 2010 году мужчина вместе с сообщником завёз в Молдову 25 килограммов наркотиков. Позже их вывезли через приднестровский регион в Россию, где затем продали.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.







