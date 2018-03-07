СМИ рассказали, кто бросил гранату у киевского метро

Гранату, которая взорвалась у метро в Киеве, бросил полицейский в сотрудников Службы безопасности Украины во время проведения контрольной закупки боеприпасов, сообщил в среду сайт украинского интернет-издания "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ранее полиция заявила, что неизвестный подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", с осколочными ранениями госпитализирован мужчина, пишет РИА Новости

"Сотрудники СБУ Харьковской области проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Во время задержания тот оказал сопротивление и бросил гранату в автомобиль Toyota Camry, в котором находились СБУшники", — приводит интернет-издание слова источника.







