Француза осудили на десять лет за поездку к террористам

Исправительный суд в Париже во вторник приговорил француза тунисского происхождения к десяти годам тюрьмы за то, что он присоединился к террористической группировке в Сирии и увез с собой 18-месячную дочь, сообщает радиостанция France Info.

Как сообщает радиостанция, в 2013 году 29-летний Хамза Мандхуж похитил младенца у матери, которая решила развестись с ним из-за его "радикализации".

Мандхуж уехал к своему брату в Сирию, однако в 2014 году оказался в Турции, где и был задержан, пишет РИА Новости







