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Грузовой поезд столкнулся с цистерной с раствором соляной кислоты в США
// фото: Shannon Perrine ‏
13:18, 07 Mar 2018
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Грузовой поезд столкнулся с цистерной с раствором соляной кислоты в штате Пенсильвания, есть пострадавшие, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщает телеканал WPXI-TV.

Столкновение произошло утром во вторник в округе Вашингтон в штате Пенсильвания. По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей, по данным СМИ, более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты.

Как сообщает РИА Новостипострадали восемь человек, один из них госпитализирован — по предварительным данным, это водитель грузовика. В интересах безопасности были эвакуированы 15 жителей близлежащих домов.





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