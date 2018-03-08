Мужчина украл 250-килограммовую опору сотовой вышки в России

Кемеровские полицейские нашли по следам детских санок и задержали местного жителя, подозреваемого в краже опоры телекоммуникационной вышки массой около 250 килограммов, сообщает в среду региональный главк МВД.

Инцидент произошел в Рудничном районе Кемерова. С заявлением в полицию обратился представитель компании сотовой связи.

"Неизвестный похитил опору телекоммуникационной вышки массой около 250 килограммов. Потерпевший рассказал полицейским, что в вечернее время рабочие не закончили монтаж оборудования и оставили деталь около строительного вагончика, а утром не обнаружили ее на месте", — говорится в сообщении.

РИА Новости. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку следы от детских санок, которые вели к расположенному неподалеку частному дому. Осмотрев двор сотрудники полиции нашли похищенное имущество в подсобном помещении. Как пояснил хозяин жилища, деталь на санках привез его приятель и попросил сохранить до его возвращения, пишет

"По горячим следам злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее неоднократно судимый 47-летний подозреваемый признал свою вину и пояснил, что хотел продать металлическую деталь в пункт приема, но не успел так как был задержан сотрудниками полиции", — уточнили в ГУМВД.

Возбужденно уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы. Похищенное имущество возвращено потерпевшему, отметили в полиции.







