В Петербурге группа мужчин продавала мигрантам паспорта вымышленной страны

Сотрудники правоохранительных органов выявили группу мужчин, которые продавали мигрантам документы несуществующего государства Карибского бассейна, сымитировав в Петербурге его "консульство", сообщила РИА Новости в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена преступная группа. Установлено, что ее участники организовали на территории Санкт-Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства Карибского бассейна", — сказала Волк.

По ее словам, от имени этого учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения, которые впоследствии сбывали иностранцам, прибывающим в Россию для трудоустройства, пишет РИА Новости

"Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов был 44-летний петербуржец. Стоимость услуг варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей", — отметила собеседница агентства.

Полицейские задержали 64-летнего лидера сообщества, выполнявшего роль "консула" этого вымышленного государства, изъяли фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехнику.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК ("Мошенничество"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под домашним арестом, добавила Волк.







