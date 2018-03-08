Сотрудники правоохранительных органов выявили группу мужчин, которые продавали мигрантам документы несуществующего государства Карибского бассейна, сымитировав в Петербурге его "консульство", сообщила РИА Новости в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена преступная группа. Установлено, что ее участники организовали на территории Санкт-Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства Карибского бассейна", — сказала Волк.
По ее словам, от имени этого учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения, которые впоследствии сбывали иностранцам, прибывающим в Россию для трудоустройства, пишет РИА Новости
Полицейские задержали 64-летнего лидера сообщества, выполнявшего роль "консула" этого вымышленного государства, изъяли фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехнику.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК ("Мошенничество"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под домашним арестом, добавила Волк.
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журналист