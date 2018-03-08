Россиянка пыталась вылечить пластырем раненного ножом сожителя

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя, которого она пырнула ножом, а потом пыталась исцелить, наклеив на рану пластырь, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Убийство произошло в начале января в селе Ныда Надымского района. Молодая женщина, будучи пьяной, поссорилась с сожителем и ударила его ножом в живот. От ранения мужчина скончался на месте происшествия. Женщина заклеила лейкопластырем рану на теле убитого и легла спать, пишет РИА Новости

В следственном управлении отметили, что она полностью признала вину и активно помогала в раскрытии преступления. Дело об убийстве с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.







