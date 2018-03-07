Зонд Parker Solar Probe, запуск которого состоится в конце июля этого года, отправится на рандеву с Солнцем в компании с табличкой, на которой будут записаны имена любых добровольцев, желающих помочь ему раскрыть тайны жизни светила, сообщает НАСА.
"Наш зонд можно в самом прямом смысле назвать самой быстрой, горячей и крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам раскрыть огромное количество тайн Солнца и понять, как работают его недра, что раньше нам никак не удавалось узнать", — заявила Никола Фокс (Nicola Fox), научный руководитель миссии из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).
Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры десять тысяч градусов Кельвина. В пограничном слое между короной и фотосферой, чья толщина составляет всего несколько километров, эта температура резко увеличивается в сотни тысяч раз и достигает примерно миллионов градусов Кельвина.
Эту загадку сможет раскрыть зонд Parker Solar Probe, главной целью которого станет сближение с Солнцем на минимально возможное расстояние, около 6 миллионов километров, и изучение структуры его короны. Его жизнь завершится огненной смертью в раскаленной атмосфере светила, что произойдет, как ожидают ученые, в середине следующего десятилетия.
Идея создания подобного космического аппарата возникла в научном сообществе еще в конце прошлого века, однако первые осязаемые планы по его постройке появились в НАСА лишь в 2009 году. Изначально специалисты агентства планировали запустить его в конце 2015 года, однако сокращение финансирования НАСА и задержки в сборке зонда вынудили их перенести его отправку в космос на лето 2018 года. В прошлом году эта миссия была названа в честь астрофизика Юджина Паркера, первооткрывателя солнечного ветра.
По текущим планам научной команды миссии, PSP пролетит через корону светила 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Для того, чтобы зонд не сгорел во время первого такого рандеву, он оборудован огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала, отражающего 99% света и тепла, чья толщина составляет 11 сантиметров, а длина и ширина – несколько метров.
Несмотря на столь внушительную защиту, корпус зонд будет разогреваться до температур, составляющих примерно 1500 градусов Кельвина, и подвергаться действию мощного потока радиации, превышающего фон на Земле почти в 500 раз, пишет РИА Новости
Другая проблема, которую придется преодолеть первой "солнечной миссии" НАСА – ей необходимо набрать очень высокую скорость движения, необходимую для выхода на траекторию сближения с Солнцем. Как отмечают участники миссии, при "рандеву" со светилом зонд будет разгоняться до рекордно высоких скоростей – 200 километров в секунду или даже больше.
Как и при отправке многих других миссий, НАСА прикрепит к корпусу Parker Solar Probe миниатюрный кремниевый чип, на чьей поверхности будут выгравированы имена всех людей, пожелавших отправиться вместе с зондом в путешествие к поверхности Солнца. Для этого нужно заполнить анкету на сайте космического агентства до конца апреля этого года.
"Parker Solar Probe станет первым космическим кораблем, который отправится в путешествие к Солнцу и будет пролетать через его корону, разогретую до температур, превышающих миллион градусов Кельвина. Вместе с ним к Солнцу отправится и мое имя, и имя всех желающих полететь в столь экстремальное путешествие", — заключает Уильям Шатнер (William Shatner), знаменитый актер, игравший роль капитана Кирка в сериале Star Trek.
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журналист