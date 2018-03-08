Ревнивая американка напала на своего парня с катаной

В небольшом американском городе Камас ревнивая подруга нанесла своему бойфренду серию резанных и колотых ран катаной после того, как заподозрила, что тот к ней охладел – он чересчур сильно начал увлекаться видеоиграми, перестав уделять ей должное внимание.

Другой причиной для нападения стали подозрения в измене – девушка обнаружила на телефоне сожителя приложение для знакомств Tinder, а также нашла в стоке ванной длинный рыжий волос. При этом сама девушка щеголяет изумрудно-зелёной шевелюрой.

Как оказалось, это было не спонтанное покушение на убийство – девушка тщательно спланировала своё преступление. За несколько дней до инцидента она купила японский меч и припрятала его вместе с двумя ножами под кроватью, планируя на выходных устроить своему бойфренду кровавую разборку в стиле Тарантино, пишет vesti.ru



Однако бедолаге удалось проснуться после первого же неудачного удара – лезвие самурайского меча оказалось недостаточно острым. Девушка преследовала раненного бойфренда по всему дому, нанося ему удары катаной, пока тому не удалось спрятаться от неё в ванной, откуда он и вызвал полицию.