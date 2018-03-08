В Малайзии отменили распродажу айфонов, на которую пришло 11 тысяч человек

Малайзийский ретейлер техники Apple, компания Switch, была вынуждена отменить распродажу "яблочных" гаджетов из-за слишком высокого спроса. К началу акции в торговом центре Куала-Лумпура выстроилась толпа из 11 тысяч человек. Очередь к магазину Switch растянулась на несколько этажей, сообщает The Verge.

По словам оцевидцев, столпотворение любителей Apple наблюдалось не только внутри торгового центра, но и на улице. Первые клиенты начали выстраиваться у здания почти за сутки до открытия.

Представители Switch признали, что их преложение было слишком щедрым. Они снизили цены на iPhone 5S до 50 долларов. Компания также предлагала по одному недорогому айпаду, Macbook Air и iMac. Фирма планировала продать всего 200 устройств и не ожидала, что желающих окажется так много.

В итоге, компания так и не открыла магазин. Из соображений безопаности фирма была вынуждена перенести акцию на неопределенный срок, пишет vesti.ru

Впрочем, представители Switch поблагодарили клиентов, вставших рано утром и приехавших из других штатов.