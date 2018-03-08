Организатор худшего музыкального фестиваля в мире заплатит за мошенничество 300 тысяч долларов

Организатор музыкального фестиваля Fyre, который должен был состояться весной 2017 года на Багамских островах, признался в мошенничестве. Праздник, билеты на который стоили от 1,5 до 400 тысяч долларов, оказался грандиозной аферой – прибывшие на место проведения события гости увидели, что их никто не ждет, сообщает Bloomberg.

Фестиваль Fyre многие признали худшим в истории. Организаторы обещали любителям музыки не только артистов мирового уровня, но и еду ресторанного уровня, а также размещение в первоклассных отелях. Вместо этого не без труда добравшихся до острова отдыхающих ждали недостроенные палатки с матрасами, наскоро сделанные бутерброды с сыром и полное отсутствие музыки.

В ходе следствия, которое длилось почти год, организатор Fyre Билли МакФарланд признался, что обманул на 26 миллионов долларов 80 инвесторов и компанию, которая занималась продажей билетов.

"Мы сильно недооценили ресурсы, которые необходимы для проведения фестиваля такого масштаба", — отметил МакФарланд.

Предприниматель заявил также, что врал инвесторам о своем материальном благополучии, чтобы получить необходимые инвестиции. МакФарланд сознался как минимум в двух случаях мошенничества, за каждый из которых он может сесть на 20 лет.

Как пишет vesti.ru, чтобы этого избежать аферист пошел на сделку со следствием. Теперь ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере 300 тысяч долларов.