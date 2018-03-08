Организатор музыкального фестиваля Fyre, который должен был состояться весной 2017 года на Багамских островах, признался в мошенничестве. Праздник, билеты на который стоили от 1,5 до 400 тысяч долларов, оказался грандиозной аферой – прибывшие на место проведения события гости увидели, что их никто не ждет, сообщает Bloomberg.
Фестиваль Fyre многие признали худшим в истории. Организаторы обещали любителям музыки не только артистов мирового уровня, но и еду ресторанного уровня, а также размещение в первоклассных отелях. Вместо этого не без труда добравшихся до острова отдыхающих ждали недостроенные палатки с матрасами, наскоро сделанные бутерброды с сыром и полное отсутствие музыки.
В ходе следствия, которое длилось почти год, организатор Fyre Билли МакФарланд признался, что обманул на 26 миллионов долларов 80 инвесторов и компанию, которая занималась продажей билетов.
"Мы сильно недооценили ресурсы, которые необходимы для проведения фестиваля такого масштаба", — отметил МакФарланд.
Предприниматель заявил также, что врал инвесторам о своем материальном благополучии, чтобы получить необходимые инвестиции. МакФарланд сознался как минимум в двух случаях мошенничества, за каждый из которых он может сесть на 20 лет.
Как пишет vesti.ru, чтобы этого избежать аферист пошел на сделку со следствием. Теперь ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере 300 тысяч долларов.
Комментарии
- Сильвия Раду утвердила план весенней уборки
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- Учителя, который хранил в классе сотни трусиков, отстранили от работы
- Фермер из Австралии обнаружил куриное яйцо внутри другого яйца
- Австралийка узнала о беременности за 15 минут до родов
- Дожди превратили туристическую тропу в Бразилии в океанариум
- В Малайзии отменили распродажу айфонов, на которую пришло 11 тысяч человек
- Ревнивая американка напала на своего парня с катаной
- Космическая светомузыка: над Уралом пролетел второй за неделю яркий болид
- Мужчина украл 250-килограммовую опору сотовой вышки в России
- Сильвия Раду утвердила план весенней уборки
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- Астрономы рассказали о магнитных бурях в марте
- В Европе замедлились электронные часы в 25 странах
- Авиапассажиры ежегодно теряют 5 млрд евро, не обращаясь за компенсацией
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- СМИ: У Киркорова обнаружился внебрачный сын
- Астрономы рассказали о магнитных бурях в марте
- Австралийка узнала о беременности за 15 минут до родов
- Создана полностью уничтожающая рак вакцина
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист