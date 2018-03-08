В Польше создали музей варшавского гетто

Музей варшавского гетто создали в среду в польской столице, его постоянная экспозиция будет сформирована к 2023 году.

Официальная церемония создания музея состоялась с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Я хотел бы, чтобы этот музей был таким местом, где мы будем особенным образом думать о польско-еврейским соседстве, о польско-еврейской истории", — сказал Моравецкий, открывая церемонию.

Музей будет расположен в здании, в котором во время существования гетто находилась детская больница. В создании экспозиции принимает участие Еврейский исторический институт, пишет РИА Новости

Вице-премьер – министр культуры Польши Петр Гринский в свою очередь заявил, что хотел бы "чтобы эта институция говорила о взаимной любви двух народов, что бы это была солидарность, братство, историческая правда".

Он отметил, что планируется создание постоянной экспозиции музея к 23 году. "Я думаю, что временные выставки будут работать еще раньше", — добавил Глиньский.

Отношения Польши и Израиля ухудшились из-за принятия в Польше так называемого закона о Холокосте. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.







