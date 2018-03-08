Лидер Партии «Действие и Солидарность» Майя Санду встала на защиту унионистов. Ее возмутили заявления главы государства Игоря Додона о том, что местные избранники, которые подписали символические декларации об объединении с Румынией будут жестоко наказаны. Майя Санду написала на своей странице в Facebook, что запрещая честные и искренние проявления народа о воссоединении с Румынией, Додон только разделяет общество, устанавливая диктатуру мысли и выражения.
«Если Додон хочет укрепить государство, он должен делать это не путем введения запрета на свободное выражение, а с помощью законов, призванных бороться с коррупцией, через подлинные реформы, путем поощрения верховенства закона. Додону нужно сражаться не с унионистами, а с ворами», - написала Майя Санду.Напомним, что вопрос о символических декларациях об объединении Молдовы с Румынией обсуждался на заседании Высшего совета безопасности, и президент Игорь Додон потребовал уголовное наказание за подобные действия.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Выгодно покупать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист